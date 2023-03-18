Чиновники и родители школьников сдали ЕГЭ в Башкирии

Фото: пресс-служба минобразования Башкирии

В Башкирии во время Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» 18 марта представители власти и родители школьников сдали ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В акции приняли участие, в частности, представители ведомства, правительства республики, департамента культуры, молодежной политики и образования. Самому старшему участнику исполнилось 85 лет.

В министерстве сообщили, что в 2023 году взрослые написали сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку. Акция проходит в республике седьмой год.