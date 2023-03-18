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НовостиПроисшествия18 марта 2023 11:16

В Уфе произошел пожар в магазине «Магнит»

В результате случившегося никто не пострадал
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили о пожаре, который произошел 18 марта на улице Сельской Богородской в Уфе. По предоставленным данным, сообщение о ЧП поступило в ведомство в 14:21.

Спасатели сообщили, что очевидцы передали данные о задымлении, выходящем из подвала дома, где расположен магазин. Когда пожарные прибыли на место ЧП, то спасли 10 человек и эвакуировали 16, среди которых было четверо детей. Пострадавших нет.

Установлено, что причиной стала горение пластиковой тары, которая лежала в подсобном помещении. Полностью ликвидировали огонь в 15:03.