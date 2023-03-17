В Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Сергеем Торгашовым

фото: vk.com // Администрация Иглинского района РБ

В Иглинском районе Башкирии 16 марта простились с рядовым Сергеем Торгашовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Траурный митинг состоялся в селе Красный Восход. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

– Выражаем искренние соболезнования близким, – написали представители власти на официальной странице в соцсетях.

По данным издания «Иглинские вести», Торгашову было 35 лет. Он родился в городе Уфе. В 1995 году он поступил начальную школу в родном городе, а с 2000 по 2003 год обучался уже в Красном Восходе. Матери погибшего военнослужащего на вечное хранение передали флаг России.

Напомним, 15 марта в башкирском городе Стерлитамаке простились с погибшим в СВО ветераном Чечни Андреем Григорьевым.