В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Чечни Андреем Григорьевым

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Вчера, 15 марта, в башкирском городе Стерлитамак простились с погибшим в специальной военной операции старшим сержантом Андреем Григорьевым. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

Как рассказала в ходе траурной церемонии депутат Государственного Собрания республики Ирек Зарипов, Андрей Владимирович был опытным военным. В свое время он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Летом прошлого года ветеран вступил в добровольческий батальон имени майора Александра Доставалова.

– Он погиб, закрыв своим телом боевого товарища, тем самым защитив его от смерти. Мы искренне соболезнуем маме, супруге, детям и всем родным и близким Андрея Владимировича. Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь семье, – заявил мэр Стерлитамака Рустем Газизов.