В Уфе пройдут Летние Игры Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В Уфе с 23 июля по 2 августа при поддержке нацпроекта «Демография» пройдут Летние Игры Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В Уфе с 23 июля по 2 августа при поддержке нацпроекта «Демография» пройдут Летние Игры Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Их организует Министерство спорта России, Общероссийская спортивная федерация спорта глухих и правительство Башкирии. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. спортсменов.

15 марта в башкирской столице состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Игр. Замминистра спорта России Одес Байсултанов, глава Башкирии Радий Хабиров и президент Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрий Ребров обсудили организационные вопросы. В их числе подготовки мест проведения соревнований, размещения участников, тренировки сборных команд России и приглашение коллективов из других стран.

– В целях сохранения соревновательной практики для наших спортсменов мы инициировали проведение этих масштабных состязаний. Уверен, что ответственный подход со стороны Башкортостана позволит провести их максимально хорошо. В этом нет сомнений, – подчеркнул Байсултанов.

Замминистра спорта России Одес Байсултанов: Уверен, что ответственный подход со стороны Башкортостана позволит провести их максимально хорошо. В этом нет сомнений

По словам Радия Хабирова, несмотря на ограничения участия российских атлетов в ряде международных соревнования, многие иностранные государства и спортсмены заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Он отметил, что у республики есть необходимые опыт, возможности и площадки для проведения спортивных состязаний мирового уровня.

Глава Башкирии отметил, что у республики есть опыт, возможности и площадки для проведения спортивных состязаний мирового уровня

Медали на Играх будут разыграны в 21 виде спорта: бадминтон, баскетбол, боулинг, велосипедный спорт – маунтинбайк, велосипедный спорт – шоссе, волейбол, пляжный волейбол, вольная борьба, гандбол, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо и футбол.