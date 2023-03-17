В Башкирии 18 и 19 марта из-за взрывных перекроют участок трассы Магнитогорск-Ира

Завтра и послезавтра, 18 и 19 марта, в Баймакском районе Башкирии из-за взрывных работ с 12:00 до 16:00 будут перекрывать участок трассы Магнитогорск – Ира

Завтра и послезавтра, 18 и 19 марта, в Баймакском районе Башкирии из-за взрывных работ с 12:00 до 16:00 будут перекрывать участок трассы Магнитогорск – Ира. Речь идет об отрезке с 87 по 89 километр – он проходит в пригороде Сибая, рядом с деревней Калинино. Об этом предупредил региональный Минтранс.

Для объезда закрытого участка ведомство рекомендовало использовать дорогу через местные сады – между Восточным и Индустриальным шоссе.

Схема объезда закрытого участка // Минтранс РБ

Напомним, в Уфе с завтрашнего дня и до 18 мая ограничат проезд по улице Набережной и мосту-вставке через реку Белую.