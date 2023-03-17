В Уфе до 18 мая ограничат проезд по улице Набережной и мосту-вставке через Белую

фото: ufacity.info

В Уфе с завтрашнего дня, 18 марта, по 18 мая частично ограничат проезд по улице Набережной и мосту-вставке через реку Белую. Как пояснили в мэрии, это связано с выполнением одного из этапов работ капитального ремонта старого арочного моста в створе улицы Воровского.

На мосту будут ограничивать движение на двух крайних полосах в сторону аэропорта в ночное и утреннее время с 21:00 до 6:00, а улицу Набережную на участке между съездом с Сочинской и бассейном «Юность» закроют полностью.

фото: ufacity.info

Городские службы попросили жителей с пониманием отнестись к вводимой мере и извинились за возможные неудобства.

Напомним, капремонт арочного Бельского моста начался год назад. Его открытие приурочат к 450-летнему юбилею Уфы в 2024 году. После запуска движения по мосту на южном въезде в городе и выезде из него будут функционировать 11 полос.