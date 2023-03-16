фото: vk.com // Администрация Зилаирского района

В Башкирии в результате несчастного случая погиб заместитель главы администрации Зилаирского района Александр Коротков. Об этом со ссылкой на собственного источника сообщил «Башинформ».

По данным информационного агентства, 16 марта 55-летний Коротков ездил в село Матраево, где участвовал в открытии Года педагога и наставника. После мероприятия он вернулся в Зилаир, где во дворе собственного дома его накрыло сползшей с крыши снежной массой.

Напомним, в начале февраля текущего года умер замглавы Аскинского района Башкирии Рамиль Харрасов.