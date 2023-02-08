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НовостиОбщество8 февраля 2023 4:53

Умер первый замглавы Аскинского района Башкирии Рамиль Харрасов

О смерти чиновника сообщил руководитель муниципалитета
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Динис Юсупов

фото: vk.com // Динис Юсупов

Умер первый заместитель главы Аскинского района Башкирии Рамиль Харрасов. Ему было 44 года. Об этом утром 8 февраля в своих соцсетях сообщил руководитель муниципалитета Динис Юсупов.

– Утро началось с очень тяжелой новости – с нами не стало Рамиля Харрасова, моего первого заместителя, правой руки, друга, человека, на которого я мог всегда положиться. Он ушел в самом рассвете сил, – написал чиновник.

Он выразил соболезнования родным и близким коллеги. Что стало причиной смерти Харрасова, Юсупов не уточнил.

Напомним, в 2021 году из-за тяжелой болезни скончался руководивший Аскинским районом Ришат Дихин.