В Уфе прооперировали мальчика, которого ножом ранил сверстник

В Уфе хирурги детской больницы прооперировали 12-летнего мальчика, которого ножом ранил сверстник

В Уфе хирурги детской больницы прооперировали 12-летнего мальчика, которого ножом ранил сверстник. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.

– Мальчик, получивший ножевое ранение, прооперирован, состояние стабильное, семье сил и быстрого выздоровления ребёнку, – написала детский омбудсмен.

Напомним, мальчика во время игры с ножами в квартире ранил его же одноклассник. Через несколько минут школьник потерял сознание. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. В медучреждении ему провели экстренную операцию на грудной клетке и левом плече.