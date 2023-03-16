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НовостиОбщество16 марта 2023 14:43

В Уфе прооперировали мальчика, которого ножом ранил сверстник

Состояние ребенка стабилизировалось
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе хирурги детской больницы прооперировали 12-летнего мальчика, которого ножом ранил сверстник

В Уфе хирурги детской больницы прооперировали 12-летнего мальчика, которого ножом ранил сверстник

В Уфе хирурги детской больницы прооперировали 12-летнего мальчика, которого ножом ранил сверстник. Об этом в своем телеграм-канале сообщила уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.

– Мальчик, получивший ножевое ранение, прооперирован, состояние стабильное, семье сил и быстрого выздоровления ребёнку, – написала детский омбудсмен.

Напомним, мальчика во время игры с ножами в квартире ранил его же одноклассник. Через несколько минут школьник потерял сознание. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. В медучреждении ему провели экстренную операцию на грудной клетке и левом плече.