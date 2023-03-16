В Уфе школьник получил ножевое ранение от сверстника и попал в больницу в тяжелом состоянии

В Уфе школьник ранил сверстника ножом. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии Фото: Артем КИЛЬКИН

В Уфе школьник ранил сверстника ножом. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об инциденте 16 марта сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Случай произошел в жилом доме по улице Рабкоров – в квартире одного из участников истории. Там двое одноклассников стали играть с ножами, и один случайно воткнул лезвие в плечо 12-летнего друга. Последний через несколько минут потерял сознание.

Раненого мальчика доставили в республиканскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе Минздрава Башкирии, сейчас юной пациент находится в операционной. Ему делают экстренную хирургическую операцию на грудной клетке и левом плече.