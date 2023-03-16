Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе ограничение движения транспорта вдоль реки Шугуровка продлили до 23 марта. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Речь идет об участке вдоль водоема под мостом от улицы Ушакова до улицы Хетагурова. Ранее здесь ввели ограничительные меры на период с 12 по 15 марта. Чиновники объяснили ситуацию теплой погодой и «активным таянием снежных масс».

– Просим водителей отнестись к временному ограничению с пониманием и до 23 марта пользоваться объездными путями, – обратились чиновники к гражданам.