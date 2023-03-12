В Уфе перекроют часть дороги рядом с рекой Шугуровка

В администрации Уфы предупредили, что на севере города будет перекрыта часть улицы рядом с рекой Шугуровка.

По данным мэрии столицы, с 12 по 15 марта на участке вдоль реки Шугуровка под мостом от улицы Ушакова до улицы Хетагурова будет закрыто движение автомобилей. Чиновники объясняют ситуацию теплой погодой и «активным таянием снежных масс». Водителей просят помнить об ограничении и заранее планировать маршрут движения.

К слову, 13 марта в республике ожидается действительно весенняя погода. По данным Башгидромета, температура воздуха днем повысится до +8 градусов, а ночью похолодает до -2. При этом в регионе прогнозируют дождь.