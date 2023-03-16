В Башкирии опубликовали видео с места ДТП с Ford Maverick, в котором погибла пассажирка ВАЗ-2115

Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии опубликовали видео с места ДТП в Караидельском районе, в котором погибла женщина. Материал в своем телеграм-канале опубликовал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась вчера утром, 15 марта, на 107 километре дороги Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе. 70-летний местный житель, управляя ВАЗ-2115, как предполагается, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу Ford Maverick и столкнулся с ним. В результате произошедшего 67-летняя пассажирка «пятнадцатой», жена водителя, получила тяжелейшие травмы, от которых она скончалась на месте. Шоферу ВАЗа из-за полученных увечий потребовалась госпитализация.

Как стало известно сотрудниками дорожной полиции, пострадавшего ранее лишили водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. По факту произошедшей трагедии ведется разбирательство.