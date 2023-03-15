В Башкирии в ДТП Ford Maverick погибла пассажирка ВАЗ-2115

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 15 марта, в Караидельском районе Башкирии в ДТП с иномаркой и отечественным автомобилем погиб человек. О трагедии в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 108 километре дороги Бирск-Тастуба-Сатка. Здесь, согласно данным республиканской дорожной полиции, столкнулись ВАЗ-2115 и Ford Maverick. В результате произошедшего пассажирка «пятнадцатой» получила тяжелейшие травмы, от которых она скончалась на месте. Также получил серьезные увечья водитель отечественного автомобиля, его госпитализировали.

Подробности случившейся трагедии уточняются.