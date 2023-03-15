Росреестр Башкирии проконсультировал более 2 тысяч граждан и предпринимателей через онлайн-сервис консультаций

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 год специалистами Росреестра Башкортостана более 2 тыс. диалогов обработано через сервис онлайн-консультаций http://rosreestr02.ru/mibew/index.php/chat?locale=ru.

Об этом рассказала помощник руководителя Управления Росреестра по РБ Наталья Шагиева в ходе прямого эфира в ЦУР Республики Башкортостан.

- Данный сервис – это уникальная региональная разработка, которая считается одной из лучших практик территориальных органов Росреестра по организации консультирования заявителей. Благодаря сервису граждане, предприниматели и профессиональные участки рынка недвижимости могут получить ответы на любые вопросы в сфере учета и регистрации недвижимости в режиме реального времени. Запросы в соответствии с выбранной тематикой автоматически адресуются в соответствующие отделы. Ссылка на сервис на постоянной основе закреплена в шапке профиля социальной сети Управления Росреестра в ВКонтакте, - рассказала Наталья Шагиева.

Она отметила, что через данный сервис консультацию могут получать одновременно несколько пользователей. Живое общение происходит по будням с 9.00 до 18.00 ч. (в пятницу до 16.45 ч.). Обращения, поступившие в нерабочее время и выходные дни, рассматриваются на следующий рабочий день.

В сервисе выделено 15 типов обращений, любой желающий сможет проконсультироваться по вопросам оформления прав и сделок с недвижимостью, кадастровому учёту, кадастровой оценке недвижимого имущества и процедуре ее оспаривания, а также по любым другим вопросам в компетенции Росреестра и Роскадастра.

- Мы призываем жителей республики активнее пользоваться данным сервисом, он разработан в целях повышения качества работы с обращениями граждан, а также для обеспечения оперативного решения проблем и вопросов жителей республики, - подчеркнула специалист ведомства.

В ходе прямого эфира Наталья Шагиева рассказала о практике организации Управлением «горячих» телефонных линий, о возможностях консультирования с сотрудниками службы на площадках МФЦ. Также она ответила на актуальные вопросы, связанные со сроками оказания услуг и способами предоставления документов в Росреестр.