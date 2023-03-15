В Башкирии специалисты разъяснили нюансы нового порядка получения сведений из ЕГРН

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии состоялся онлайн-брифинг с участием специалистов МФЦ, Росреестра и Роскадастра по вопросам изменений, вступивших в силу с 1 марта, и связанных с получением сведений из ЕГРН. Речь идет о запрете на предоставление в выписке из ЕГРН сведений о правообладателях недвижимости без их согласия.

- С 1 марта 2023 года выписку из ЕГРН с информацией о владельцах недвижимости смогут получить только собственник, нотариус, кадастровый инженер, наследник недвижимости, госорганы и иные лица, предусмотренные законом. При желании, владелец недвижимости сможет подать в Росреестр заявление о возможности раскрытия своих сведений в выписке. Данные изменения обеспечивают дополнительную защиту персональных данных граждан. Такой запрет повысит взаимную ответственность при проведении сделок на рынке недвижимости и поможет исключить случаи мошенничества, - прокомментировал заместитель директора – главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Республике Башкортостан Андрей Пантелеев.

При этом, как подчеркнул Андрей Пантелеев, закон не касается правообладателей недвижимости, которые являются юридическими лицами. Сведения о них по-прежнему являются общедоступными и указываются в выписках из ЕГРН.

- Продавец заинтересован в продаже и значит, может представить покупателю выписку сам. В остальных случаях выписку из ЕГРН с персональными данными правообладателя можно будет получить через нотариуса, - рассказала заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Республике Башкортостан Эльза Байтерякова. - Но если выписки с полными данными по инициативе правообладателя получить не удастся, для первичной экспресс-проверки мы советуем использовать данные электронного сервиса на портале Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн». Несмотря на то, что там не указан правообладатель, как минимум есть дата и номер регистрационной записи о праве, что позволит сравнить их с документами на приобретение права, которые есть на руках о владельца.

Также специалист порекомендовала использовать максимально безопасные способы расчетов, обеспечивающие передачу покупной цены продавцу только после регистрации права за покупателем. Таким инструментом могут стать аккредитивы, различные банковские продукты, предлагающие расчеты на соответствующих условиях, или депозитные счета нотариусов. В договорах также рекомендуется четко и прямо прописывать возврат покупателю любых авансов и задатков в случае отказа в регистрации перехода права собственности.

О нововведении портала Госуслуг по формированию бесплатной экспресс-выписки из ЕГРН и возможностях заверения такой выписки в офисах МФЦ «Мои Документы» в ходе пресс-тура рассказала заместитель директора МФЦ Республики Башкортостан Эльвира Габдрахимова.

- С 1 марта в личном кабинете Госуслуг можно оформить экспресс-выписку из ЕГРН без планов и схем. Документ будет сформирован за несколько минут бесплатно. Заказать ее может только правообладатель по своим объектам недвижимости. Распечатать и заверить печатью такую выписку можно в любом офисе МФЦ Башкортостана, - отметила Эльвира Габдрахимова.

Добавим, что полную выписку из ЕГРН по-прежнему можно заказать в МФЦ или также онлайн на Госуслугах.