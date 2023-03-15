Экс-замминистра промышленности Башкирии назначили зампредом правительства Коми

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Бывшего замминистра промышленности Башкирии Евгений Пономаренко назначили заместителем правительства Коми. Чиновник будет совмещать эту должность с постом министра экономического развития и промышленности региона, который он занял в сентябре прошлого года. Соответствующее распоряжение 15 марта подписал глава республики Владимир Уйба.

Евгению Пономаренко 41 год. Он родился в Уфе. В 2003 году окончил Уфимский государственный институт сервиса, а спустя 14 лет выпустился из Башкирской академии госслужбы и управления при главе республики. В правительстве родной республики начал работать с 2020 года: сначала был начальником одного из отделов в Минпроме, а затем стал заместителем министра. В 2021 году его перевели на должность зама директора департамента министерства промышленности и торговли России. Затем чиновник некоторое время возглавлял агентство по развитию Иглинского района Башкирии.