Экс-замминистра промышленности Башкирии Евгений Пономаренко возглавил министерство в Коми

фото: Официал4ьный портал республика Коми

Бывшего замминистра промышленности Башкирии Евгения Пономаренко назначили исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности в республике Коми. Сообщение об этом появилось на официальном портале региона 5 сентября.

Пономаренко 41 год. Он родился в Уфе. В 2003 году окончил Уфимский государственный институт сервиса, а спустя 14 лет – Башкирскую академию государственной службы и управления при главе республики. В кабмине Башкирии начал работать с 2020 года: сначала был начальником одного из отделов в Минпроме, а затем стал там замминистра. В 2021 году его перевели на должности заместителя директора департамента министерства промышленности и торговли России. Затем чиновник некоторое время был директором агентство по развитию Иглинского района Башкирии.