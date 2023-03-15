В Башкирии экс-сотрудницам Росгвардии дали условной срок за хищение 4 млн рублей

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В башкирском городе Салават сотрудницам Росгвардии дали условной срок за хищение нескольких миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что экс-начальница финансово-экономического отделения и бывшая главный бухгалтера отдела ведомства с 2017 по 2021 год, используя системы интернет-банкинга, систематически похищали деньги со счета учреждения из фонда оплаты труда, изготавливая поддельные платежные поручения о перечислении на свои личные счета и счета своих детей средств под видом выплаты зарплаты. Таким образом, подсудимые похитили более 4,4 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Изготовление и использование распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для их неправомерного перевода». Подсудимые признали свою вину лишь частично. Им назначили 2 года 3 месяца и 2 года 5 месяцев условно с испытательным сроком на два года каждой. Также с них взыскали сумму причиненного ущерба.