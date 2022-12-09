В Башкирии за хищение более 4 млн рублей будут судить двух бывших сотрудниц Росгвардии

В башкирском городе Салавате за хищение 4 млн рублей будут судить экс-начальницу финансово-экономического отделения и бывшего главного бухгалтера отдела Росгвардии

В башкирском городе Салавате за хищение 4 млн рублей будут судить экс-начальницу финансово-экономического отделения и бывшего главного бухгалтера отдела Росгвардии. Они проходят фигурантками по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. Об этом 9 декабря сообщили в прокуратуре и Следственном комитете республики.

– Обвиняемые с 2017 по 2021 год, используя системы интернет-банкинга, систематически похищали денежные средства со счета учреждения из фонда оплаты труда, изготавливая поддельные платежные поручения о перечислении на свои личные счета и счета своих детей денежных средств под видом выплаты заработной платы. Таким образом, подозреваемые похитили более 4,4 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, – передали в СК.

Преступление выявила внутренняя проверка Росгвардии Башкирии, которая проводилась совместно со следователями из СК и оперативниками ФСБ.

Фигурантки уголовного дела отрицают свою вину. На их имущество был наложен арест.