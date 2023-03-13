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НовостиОбщество13 марта 2023 10:43

В Дюртюлинском районе Башкирии до конца 2024 года закрыли участки двух дорог

Ограничение связано со строительством трассы Казань-Екатеринбург
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Дюртюлинском районе Башкирии сегодня, 13 марта, до 31 декабря 2024 года закрыли движение для всех видов транспорта на участках двух автодорог

В Дюртюлинском районе Башкирии сегодня, 13 марта, до 31 декабря 2024 года закрыли движение для всех видов транспорта на участках двух автодорог

В Дюртюлинском районе Башкирии сегодня, 13 марта, до 31 декабря 2024 года закрыли движение для всех видов транспорта на участках двух автодорог: Дюртюли-Старобаишево-Новоуртаево (между населенными пунктами Киргизки и Таубаш-Бадраково, 5+150 – 5+900 км) и Учпили-Новокангышево-Новобадраково-Баргата (16+600 –17+550 км). Ограничение связано со строительством дороги Казань-Екатеринбург. Об этом сообщил региональный Минтранс.

– Движение будет осуществляться по временным объездным [дорогам], – передали в ведомстве. – На месте установлены предупреждающие дорожные знаки. Приносим извинения за временные неудобства и просим водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Минтранс опубликовал схемы перекрытия дорог и объездных путей. С ними можно ознакомиться ниже.

фото: Минтранс РБ

фото: Минтранс РБ

фото: Минтранс РБ

фото: Минтранс РБ