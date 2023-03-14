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НовостиОбщество14 марта 2023 11:08

Падение купола мечети «Ар-Рахим» в Уфе стало причиной возмущения жителей

«До слез обидно»: жители Уфы высказались о падении купола мечети «Ар-Рахим»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: соцсети

фото: соцсети

Падение купола с одного из четырех минаретов мечети «Ар-Рахим» в Уфе стало причиной возмущения местных жителей. Они оставляют свои обращения не только в популярных пабликах в соцсетях, но и на странице главы Башкирии Радия Хабирова.

Через несколько часов после инцидента под одним из постов руководителя региона «ВКонтакте» появился сообщение уфимки Аиды Гиниятуллиной. Она попросила чиновника как-то высказаться насчет произошедшего.

– Сколько вас просят жители Уфы довести до завершения мечеть «Ар-Рахим»?! – написала женщина. – Но нет, уже почти 15 лет стоит в заморозке этот объект. Сегодня дождались – упал один из куполов. Очень прискорбно, и хочется плакать от такой халатности.

Ее слова поддержала еще одна горожанка – Земфира: «Мусульманский регион, а мечеть не могут достроить. Посмотрите, что творится в комментариях вчерашней ситуации, люди только и пишут – «позор». Честно, до слез обидно».

Напомним, из-за сильного ветра купол одного четырех минаретов мечети-долгостроя «Ар-Рахим» рухнул 13 марта. При падении он повредил строительные леса. Пострадавших среди людей нет.