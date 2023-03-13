Глава ДУМ Башкирии Айнур Биргалин записал видео с места падения купола мечети «Ар-Рахим»

фото: vk.com // Айнур Биргалин

Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин записал видеообращения из-за падения купола с минарета строящейся мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Он опубликовал ролик с места происшествия в своих соцсетях.

– Из-за шквалистого ветра у нас обрушился минарет мечети, к сожалению. О происходящем мало известно, но обстоятельства уточняются. По итогу уже дадим точный ответ о причинах падения купола, – сказал Биргалин.

Напомним, из-за сильного ветра купол одного четырех минаретов мечети «Ар-Рахим» рухнул 13 марта. При падении он повредил строительные леса. Пострадавших среди людей нет.