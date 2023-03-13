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НовостиОбщество13 марта 2023 17:15

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 27-летним Эдуардом Сафиным

Траурная церемония прошла в иглинском селе Майском
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Администрация Иглинского района РБ

фото: Администрация Иглинского района РБ

13 марта Иглинского районе Башкирии простились с Эдуардом Сафиным, который погиб в ходе специальной военной операции. Траурная церемония прошла в селе Майском Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Как рассказали в местном издании «Иглинские вести», Сафину было 27 лет. Он родился 16 марта 1995 года в Уфе. В селе Майском он окончил девять классов школы. После этого поступил в профессиональный лицей №13 на специальность мастера общественных работ. Срочную службу в армии России Эдуард проходил в 2014-2015 годах.

фото: Администрация Иглинского района РБ

фото: Администрация Иглинского района РБ

Напомним, накануне в Янаульском районе Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО младшим сержантом Русланом Харисовым.