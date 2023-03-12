В Башкирии попрощались с погибшим в ходе СВО младшим сержантом Русланом Харисовым

В Башкирии проводили в последний путь младшего сержанта Руслана Харисова, который погиб в ходе СВО.

Грустной новостью поделился глава Янаульского района республики Ильшат Вазигатов. Чиновник сообщил, что погибший трудился в местной агрофирме, и очень хотел вернуться домой к началу посевных работ. Руслана Харисова вспоминают как трудолюбивого, человечного и рассудительного человека. В Янаульском районе мужчина успел построить дом и завести семью. К сожалению, две его дочери уже никогда не смогут увидеть папу живым. 12 марта в местной администрации сообщили, что погибшего похоронили.

Руслан Харисов был посмертно награжден орденом Мужества.