В двух районах Уфы на фоне резкого потепления талые воды затопили несколько дорог

фото: УГЗ

В Ленинском и Калининском районах Уфы на фоне резкого потепления талые воды затопили несколько дорог. Об этом 13 марта сообщило Управление гражданской защиты.

фото: УГЗ

В Нижегородке подтопленными оказались участки проезжих частей на улицах Нехаева, Благоварской и Выгонной. Там в минувшую субботу производилась откачка воды. Параллельно в районе усилили работу по вывозу снега. На сегодняшний день оттуда убрали более 1 тыс. кубометров осадков.

фото: УГЗ

Кроме того, под воду в Калининском районе ушла проезжая часть под железнодорожным мостом вдоль реки Шугуровки и дорога по улице Спивака в микрорайоне Новая Максимовка. В первом случае подтопленный участок пришлось перекрыть до 15 марта, а во втором коммунальные службы сделали водоотводной канал.