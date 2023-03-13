За сутки в Башкирии подтвердили еще 203 случая коронавируса

С начала пандемии в республике было зарегистрировано более 357,5 тыс. случаев инфицирования

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 203 жителям. Заболеваемость в регионе медленно, но растет с 7 марта. С начала пандемии в республике было зарегистрировано более 357,5 тыс. случаев инфицирования. Об этом 13 марта сообщил местный Минздрав.

Переболели COVID-19 в Башкирии свыше 349,2 тыс. человек, 174 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа. Всего скончались от инфекции 6 022 пациента (новых случаев смерти нет).

Сейчас носителями коронавируса в республике являются 2 359 человек: 135 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.