В Башкирии за сутки подтвердили 192 случая коронавируса

В Башкирии после небольшого спада вновь начала расти заболеваемость коронавирусом: за последние сутки его диагностировали 192 жителям Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии после небольшого спада вновь начала расти заболеваемость коронавирусом: за последние сутки его диагностировали 192 жителям (в предыдущие дни было 187 и 177 новых заболевших соответственно). С начала пандемии на территории республики зарегистрировано более 356,7 тыс. случаев инфицирования. Об этом 9 марта сообщил местный Минздрав.

Переболели COVID-19 в республике свыше 348,4 тыс. человек, 178 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа. Скончался от инфекции еще один пациент (за все время – 6 018).

Сейчас носителями коронавируса являются 2 304 жителя Башкирии: 127 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.