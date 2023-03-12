В Уфе на улице Ленина загорелся дом

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В Уфе загорелся небольшой дом, расположенный на улице Ленина.

По данным МЧС Башкирии, сигнал о возгорании жилого дома по улице Ленина в Уфе поступил на пульт диспетчера днем 12 марта. На место немедленно выехали пожарные и медики. Выяснилось, что огнем охвачен небольшой деревянный дом на три семьи. Пожарные эвакуировали двух мужчин из опасной зоны. Сейчас они находятся в больнице.

Это уже не первый крупный пожар в Башкирии за 12 марта. Ночью загорелось здание цеха пилорамы в Иглинском районе республики. К счастью, из зоны возгорания удалось оперативно вынести все пожароопасные материалы, с которыми работали в здании.