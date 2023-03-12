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НовостиПроисшествия12 марта 2023 5:56

В Башкирии ночью сгорела частная пилорама

Пожар произошел в Иглинском районе республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Ночью 12 марта в Уфе сгорела частная пилорама в Иглинском районе республики.

По данным МЧС Башкирии, пожар произошел в селе Ауструм. После тревожного сообщения в диспетчерскую, на место выехали сотрудники МЧС, Госкомитета по ЧС и медики.

Выяснилось, что огнем охвачено двухэтажное здание цеха по производству вагонки. К счастью, удалось убрать из зоны пожара опасные объекты – опилки и горючие материалы. Из-за этого не произошло дальнейшего распространения огня.

Пострадавших и погибших в результате пожара нет. Возгорание ликвидировали 25 спасателей и 8 единиц техники. Сейчас на месте работают эксперты, которые устанавливают, из-за чего началось ЧП.