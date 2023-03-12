В Уфе из-за ям на дорогах произошло 20 ДТП

В Уфе за сутки произошло 20 ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог.

С приходом весны в Уфе, уже традиционно, начало резко ухудшаться качество дорожного полотна. Главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов объясняет это перепадами температуры в дневное и ночное время. По данным Севастьянова, только за минувшие сутки ямы и выбоины на дорогах столицы стали причинами 20 ДТП. Во всех случаях водители так или иначе повредили свои транспортные средства.

Главный гаишник республики добавил, что сотрудники Дорнадзора Уфы вышли в дополнительные рейды, в ходе которых обследуют состояние столичных улиц. Если оно неудовлетворительное, то балансодержателю дороги выдают рекомендации и предостережения. Если после этого дорогу не начали ремонтировать, то информацию передают в прокуратуру.

Напомним, что ранее журналисты «КП-Уфа» проводили собственное исследование состояния столичных улиц.