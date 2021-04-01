Весна пришла! Где в Уфе самые глубокие ямы и «убитые» дороги

Весна пришла - растаяли дороги Фото: Рустем АХУНОВ

Вместе с долгожданным теплом в столицу Башкирии приходят и нежданные ямы на дорогах. К сожалению, на некоторых улицах вместе со снегом тает и асфальт. «КП-Уфа» проехалась по самым разбитым дорогам Уфы.

ЦЕНТР – КАК ОДНА БОЛЬШАЯ ЯМА

Инспектировать дороги мы начали с центра. В первую очередь мы отправились на бульвар Ибрагимова, который в 2021 году ждет капитальный ремонт. Нужен ли он там?

Как оказалось, очень. Машины здесь едут со скоростью не выше 40 км/ч – водители боятся пробить колесо или попрощаться с подвеской. Особую опасность представляют и трамвайные рельсы, где на этой неделе уже десятки автомобилистов порвали колеса. Эта два злачных перекрестка – бульвара Ибрагимова и улица Большая Гражданская, второй – бульвар Ибрагимова и улица Пархоменко. Здесь нужно быть предельно аккуратными. Самым убитым участком бульвара можно назвать промежуток между улицами Цюрупы и Пархоменко. Здесь «целый набор ужаса» автомобилиста – колея, огромные ямы под лужами и ямы на трамвайных рельсах.

На Ибрагиимова «целый набор ужаса» автомобилиста – колея, огромные ямы под лужами и ямы на трамвайных рельсах. Фото: Рустем АХУНОВ

Капитальный ремонт на бульваре не делался десятки лет, обходились только ямочным ремонтом. Благо, ремонтировать капитально бульвар начнут уже в этом месяце – по крайней мере, так планируется. Ремонт будет длиться почти два года и потратят на него почти 267 миллионов рублей.

СОСЕДНЯЯ УЛИЦА МИНГАЖЕВА

После Ибрагимова мы отправились на улицу Мингажева, где ситуация тоже оставляет желать лучшего. Ситуация абсолютно похожа с Ибрагимова – разбитые дороги и ямы вокруг трамвайных рельсов. Самый разбитый участок между Чернышевского и Кирова. Если влететь сюда на большой скорости, можно позабыть о колесах и ровных дисках.

К слову, Мингажева по плану не ждет полноценный ремонт в 2021 году. Дорожники, вероятно, лишь залатают ямы.

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

На Советской площади можно оставить бампер Фото: Рустем АХУНОВ

Спросите, что она делает в рейтинге убитых дорог? Но в связи с реконструкцией площади улица Советская превратилась в минное поле, ездить по которому очень опасно. Здесь автомобили с низким клиренсом могут оставить даже бампера. Все произошло из-за того, что по улице ездили большегрузы и дорожная техника.

Эту улицу лучше просто объезжать, ремонт на ней не ожидается, пока не закончится реконструкция.

Эту улицу лучше просто объезжать, ремонт на ней не ожидается, пока не закончится реконструкция. Фото: Рустем АХУНОВ

УЛИЦА СТЕПАНА ЗЛОБИНА

Следующая разбитая улица – Степана Злобина. Тот участок, что недалеко от торгового центра «Аркада». По нему обычно объезжают пробки, но весной это делать – себе дороже. Снег растаял, а под огромными лужами спрятались ямы, местами и вовсе встречается срезанный кусками асфальт.

Поскольку по ней ездят редко, вероятно, что кусок дороги в этом году тоже останется без ремонта.

ЕДЕМ НА ПРОСПЕКТ

Проспект Октября выглядит относительно свежо – только разметки не хватает. Но ее обязательно нарисуют, как только растает весь снег. Зато прилегающие к проспекту улицы очень ждут ремонта.

Спуск к клинике БГМУ по улице Шафиева напоминает стиральную доску – дорога настолько разбита, что автомобиль будто прыгает.

Дорога на Шафиева напоминает стиральную доску Фото: Рустем АХУНОВ

Похожая ситуация на бульваре Саид-Галиева, что рядом с Госцирком. Водители стараются объезжать это место, но что поделать, если ты там живешь?

Сфотографируйте яму, опубликуйте фото в приложении в разделе «Новая яма». Можете добавить короткое описание. Фото: Рустем АХУНОВ

САМЫЙ УБИТЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК

Но самый «убитый» перекресток в городе – это пересечение улиц Комсомольской и Шафиева. Здесь легко можно оставить подвеску и колеса, если по незнанию заехать на большой скорости. На перекрестке из-за глобального ремонта Комсомольской срезан асфальт, а на его месте вылез грунт, торчат люки, которые автомобилисты аккуратно объезжают. Сами водители говорят, что стараются отсюда не ездить, но иногда приходится – то адрес ближайший, то навигатор завел.

Ремонт на Комсомольской полностью закончится в ноябре 2021 года, так что пока неизвестно, когда отремонтируют данный перекресток.

Самый убитый перекресток - Шафиева и Комсомольская Фото: Рустем АХУНОВ

ГДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕМОНТ?

Как сообщили в мэрии, в 2021 году в столице планируется отремонтировать 9 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 19,01 км, в том числе один переходящий объект – Нагаевское шоссе.

В список ремонта вошли участки дорог по улицам Армянской, Ветошникова, Выгонной, Николая Дмитриева, Районной, Рабочей, Ухтомского, Алексеевскому шоссе. В настоящее время объявлены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, а с наступлением теплой погоды дорожники приступят к ремонтным работам.

Кроме ремонта дорожного полотна приступят капитальному ремонту бульваров Ибрагимова и Хадии Давлетшиной, улицы Парковой, продолжат капитальный ремонт участка улицы Города Галле от проспекта Октября до улицы Комсомольской. Помимо этого, работы будут продолжены на объектах, начатых ранее. Это реконструкция улиц Комсомольской и 8 Марта, строительство моста через реку Белую в створе улицы Воровского.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПЛОХИЕ ДОРОГИ?

В Башкирии два года назад разработали мобильное приложение «Дорожный эксперт», с помощью которого можно пожаловаться на ямы в асфальте. Его нужно скачать на телефон. Есть версия и на «Андроид», и на «Айфон».

Далее нужно зарегистрироваться – указать имя, адрес электронной почты. придумать пароль и разрешить приложению доступ к геоданным.

Сфотографируйте яму, опубликуйте фото в приложении в разделе «Новая яма». Можете добавить короткое описание.

Отправляйте заявку, а дальше приложение сделает все само – найдет ответственного за территорию и отправит в это ведомство жалобу. На устранение ямы есть три дня. Результат появится в приложении в разделе «заявки».