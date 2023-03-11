Глава Башкирии обратился к жителям республики из-за изменения погодных условий

Глава ГИБДД Башкирии предупредил жителей республики об опасности изменчивой весенней погоды. Владимир Севастьянов отметил, что в ночное время суток температура может опускаться ниже нуля, что приведет к гололеду на дороге.

– Чтобы обезопасить себя от несчастных случаев бдительными нужно быть как пешеходам, так и автолюбителям. В этот период следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, – сообщил руководитель ведомства. Глава ГИБДД также обратился и к пешеходам, отметив, что в это время необходимо переходить проезжую часть строго в установленных местах.