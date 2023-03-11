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НовостиОбщество11 марта 2023 15:05

На трассе в Башкирии в аварии погиб 41-летний отец подростка

Его сын госпитализирован с разными травмами
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД Башкирии сообщили о крупной аварии на трассе М-7, в которую попали 41-летний отец с 15-летним подростком. По предоставленным данным, ДТП произошло сегодня, 11 марта. В результате случившегося мужчина погиб на месте, его сына госпитализировали с различными травмами.

По информации ведомства, авария зарегистрирована на 1 239 км дороги между автомобилями «Опель Астра» и грузовой «Газелью». В настоящий момент причины случившегося выясняют сотрудники экстренных служб и правоохранители.