На трассе в Башкирии в аварии погиб 41-летний отец подростка

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД Башкирии сообщили о крупной аварии на трассе М-7, в которую попали 41-летний отец с 15-летним подростком. По предоставленным данным, ДТП произошло сегодня, 11 марта. В результате случившегося мужчина погиб на месте, его сына госпитализировали с различными травмами.

По информации ведомства, авария зарегистрирована на 1 239 км дороги между автомобилями «Опель Астра» и грузовой «Газелью». В настоящий момент причины случившегося выясняют сотрудники экстренных служб и правоохранители.