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НовостиПроисшествия11 марта 2023 11:54

После ссоры с мужем на 8 Марта у жительницы Башкирии сгорело 30% тела

Драма разыгралась в Стерлитамакском районе республики
Источник:kp.ru

В селе Айгулево Стерлитамакского района во время празднования 8 Марта чуть не произошла трагедия. Местная жительница получила ожоги своего тела после ссоры с мужем.

По информации телеграм-канала Mash Batash, супружеская пара пригласила гостей, в разгар веселья они начали ссору из-за ревности. Пока неизвестно, что происходило в доме на самом деле. Но в результате ссоры на женщине воспламенилась одежда.

В момент случившегося она стояла около печки, медики констатировали, что у нее 30% ожога. В частности, сгорели шея, руки и туловища.