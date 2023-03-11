Синоптики Башкирии пообещали в выходные сильные температурные качели

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на эти выходные. По предоставленным данным, 11 и 12 марта ожидаются температурные качели. Так, днем температура воздуха будет доходить до +4°, а по ночам опускаться до -20°. Сегодня, 11 марта, пройдет мокрый снег, ожидается его отложение на деревьях и проводах. Ветер пообещали западный с переходом на северо-западный. Температура составит +2,-3°.

12 марта пообещали также небольшой снег и умеренный ветер. Ночью температура составит

-7,-12°, в северных и северо-восточных районах до -15,-20°, днем -1,+4°.