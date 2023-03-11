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НовостиОбщество11 марта 2023 4:45

В Башкирии начали поиски пропавшего 20-летнего Ильнара Мингазова

Волонтеры рассказали, что он может быть в Уфе или в Татарстане
Источник:kp.ru
Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о начале поисков пропавшего 20-летнего Ильнара Мингазова. Сообщение появилось накануне, 10 марта. По предоставленным данным, в последний раз его видели 9 марта. Сообщается, что он может быть в Азнакаево Татарстана или в Уфе.

Приметы: рост 186 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет: черная куртка, серые брюки, синие кроссовки, темно-синяя шапка.

Все информацию о пропавшем просят сообщать по телефону бесплатной горячей линии 8 800 700 54 52.