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НовостиПроисшествия10 марта 2023 8:56

Житель Уфы пытался воспользоваться интим-услугами и потерял 100 тыс. рублей

Обманутому мужчине пришлось идти в полицию и писать заявление
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 23-летний местный житель пытался воспользоваться интим-услугами и лишился 100 тыс. рублей

В Уфе 23-летний местный житель пытался воспользоваться интим-услугами и лишился 100 тыс. рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе 23-летний местный житель пытался воспользоваться интим-услугами и лишился 100 тыс. рублей. Об этом 10 марта сообщило региональное МВД.

Как рассказал потерпевший, он зашел на сайт с объявлениями девушек по вызову и начал с одной из них переписку. Во время разговора собеседница попросила оплатить страховку за ее услуги – 100 тыс. рублей. Мужчина перевел ей эту сумму, и та пропала из сети, заблокировав свой номер. После этого молодой человек пошел в полицию и написал заявление. МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, буквально сутки назад аналогичный случай произошел в городе Стерлитамаке, только там сумма потерянных денег была в три раза меньше – 33 тыс. рублей.