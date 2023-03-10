Житель Уфы пытался воспользоваться интим-услугами и потерял 100 тыс. рублей

В Уфе 23-летний местный житель пытался воспользоваться интим-услугами и лишился 100 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе 23-летний местный житель пытался воспользоваться интим-услугами и лишился 100 тыс. рублей. Об этом 10 марта сообщило региональное МВД.

Как рассказал потерпевший, он зашел на сайт с объявлениями девушек по вызову и начал с одной из них переписку. Во время разговора собеседница попросила оплатить страховку за ее услуги – 100 тыс. рублей. Мужчина перевел ей эту сумму, и та пропала из сети, заблокировав свой номер. После этого молодой человек пошел в полицию и написал заявление. МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, буквально сутки назад аналогичный случай произошел в городе Стерлитамаке, только там сумма потерянных денег была в три раза меньше – 33 тыс. рублей.