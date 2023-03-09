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НовостиОбщество9 марта 2023 6:08

Житель Башкирии лишился 33 тыс. рублей в попытке воспользоваться интим-услугами

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Стерлитамаке 33-летний местный житель лишился 33 тыс. рублей в попытке воспользоваться интим-услугами

В башкирском городе Стерлитамаке 33-летний местный житель лишился 33 тыс. рублей в попытке воспользоваться интим-услугами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Стерлитамаке 33-летний местный житель лишился 33 тыс. рублей в попытке воспользоваться интим-услугами. Об этом 9 марта сообщило региональное МВД.

По словам мужчины, он нашел в сети номер секс-работницы и начал вести с ней переписку. Во время беседы девушка попросила внести предоплату за ее услуги – 33 тыс. рублей. Потерпевший согласился и перевел ей деньги. После этого собеседница пропала, а ее номер оказался заблокированным.

Горожанин написал заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.