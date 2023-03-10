На Стерлитамак и Салават приходится 20% всех промышленных выбросов предприятий Башкирии

На башкирские города Стерлитамак и Салават приходится 20% всех промышленных выбросов загрязняющих веществ от предприятий республики – 11% и 9% соответственно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На башкирские города Стерлитамак и Салават приходится 20% всех промышленных выбросов загрязняющих веществ от предприятий республики – 11% и 9% соответственно. Основными производственными объектами там являются Башкирская содовая компания и «Газпром Нефтехим Салават. Соответствующая информация была озвучена на профильном брифинге ЦУРа 9 марта.

Согласно статистике аналитического контроля, в 2022 году три станции мониторинга загрязнения атмосферы в Стерлитамаке провели 10 тыс. измерений и выявили 483 случая превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) по различным веществам. В то же время в Салавате две станции при 5,5 тыс. измерений обнаружили более 1,8 тыс. случаев превышения ПДК.

Напомним, в феврале текущего года вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко потребовала разобраться с качеством воздуха в Стерлитамаке и Салавате, а также предложила включить эти города в федеральный проект «Чистый воздух».