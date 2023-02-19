Вице-премьер правительства России потребовала разобраться с качеством воздуха в двух городах Башкирии

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко потребовала оценить уровень выбросов загрязняющих веществ в воздух над двумя городами Башкирии – Стерлитамаком и Салаватом. Как известно, жители этих городов часто жалуются на неприятный химический запах и просят местные власти разобраться с этим.

Недавно проблему с загрязнения воздуха промышленными предприятиями Стерлитамака и Салавата озвучила вице-премьер правительства России. Виктория Абрамченко заявила в минувшую пятницу, что два башкирских города возможно войдут в федеральную программу «Чистый воздух». Это экспериментальный проект, главная цель которого – минимизация выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

- Это существенно отражается на качестве жизни граждан. Стерлитамак и Салават - наглядные тому примеры. Для таких населенных пунктов необходимо предпринимать дополнительные меры по минимизации воздействия, слышать граждан и добиваться от предприятий-загрязнителей реальных результатов по экологической модернизации, - цитирует ТАСС Викторию Абрамченко, ссылаясь на пресс-службу вице-премьера.

В итоге вице-премьер поручила Минприроды, Росприроднадзору и региональным властям совместно с промышленниками провести «инвентаризацию» вредных выбросов и составить отчеты. В дальнейшем по словам Абрамченко в Салавате и Стерлитамаке будут запланированы мероприятия в рамках проекта «Чистый воздух».