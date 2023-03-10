СК возбудил уголовное дело из-за пожара в Башкирии, где погибли мать с 12-летним сыном

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в Кушнаренковском районе, где в частном доме погибли женщина и ее 12-летний сын. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

– 10 марта около четырех часов утра произошло возгорание садового дома в СНТ «Стрела». В момент возгорания в доме находились мальчик 2011 г.р., его мать 1974 г.р. и ее сожитель 1988 г.р. В ходе тушения пожара обнаружены тела ребенка и женщины, мужчине удалось спастись, однако он получил ожоги и был госпитализирован, – передали в СК РБ.

По предварительным данным следствия, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Следовали и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и сейчас допрашивают очевидцев инцидента.