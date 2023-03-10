При пожаре в садовом доме в Башкирии погибли женщина и 12-летний ребенок

фото: МЧС РБ

При пожаре в садовом доме в Кушнаренковском районе Башкирии ночью 10 марта погибли женщина и ребенок, а также пострадал мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел в садах «Стрела». Там загорелся бревенчатый дом размером пять на шесть метров.

В ходе тушений и разбора конструкций на месте пожара спасатели обнаружили погибшего 12-летнего ребенка и 50-летнюю женщину. Кроме того, в результате возгорания пострадал 35-летний мужчина – его с ожогами различной степени тяжести доставили в уфимскую больницу №18.

В причинах происшествия разбирается следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.