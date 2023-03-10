В Кармаскалинском районе Башкирии во второй раз за сутки продлили ограничение движения

В Башкирии из-за мокрого снега и метели во второй раз за сутки продлили ограничение на проезд автобусов и грузовиков по трассе в Кармаскалинском районе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии из-за мокрого снега и метели во второй раз за сутки продлили ограничение на проезд автобусов и грузовиков по трассе в Кармаскалинском районе. Речь идет об участке автодороги Кармаскалы – Адзитарово между деревней Таусенгирово и трассой Р-240 (с 6,9 по 22,8 км). Об этом сообщил Минтранс республики.

– Ограничение действует до 15.00 10 марта, – передали в ведомстве. – Время ограничения может быть изменено.

Там также заявили о снятии ограничений, введенных ранее на следующих автодорогах:

– Давлеканово - Толбазы (на участке с 41 до 59 км);

– Ишлы-Новоадзитарово (с 0 до 30 км);

– Толбазы -Семенкино (с 3 до 31 км);

– Урал-Мурадым (с 0 до 24 км);

– Культура -Турумбет (с 0 до 6 км).