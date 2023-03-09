В Башкирии из-за непогоды продлили ограничение движения на одной и ввели еще на 7 автодорогах

Фото: телеграм-канал Минтранса Башкирии

В Башкирии из-за непогоды продлили ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков на одной и ввели еще на четырех автомобильных дорогах. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

До 10:00 10 марта было продлено на участке с 6 по 22 километр (от деревни Таусенгирово до трассы Р-240) дороги Кармаскалы – Адзитарово – автодорога Давлеканово – Толбазы.

До того же срока были введены ограничительные меры:

– на участке с 41 по 59 километр дороги Давлеканово-Толбазы;

– на участке с 0 по 30 километра дороги Ишлы-Новоадзитарово;

– объезд вышеуказанного участка по трассе Р-240 Уфа – Оренбург – автодорога Толбазы – Красноусольский;

– на участке с 3 по 31 километр дороги Толбазы -Семенкино;

– на участке с 0 по 24 километр дороги Урал-Мурадым;

– на участке с 0 по 6 километр дороги Культура-Турумбет;

– объезд вышеуказанного участка по дороге Степановка-Ильино.