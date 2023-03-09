СК Башкирии устанавливает обстоятельства пожара, в котором погибли 2 человека

Фото: МЧС по Башкирии

Следственный комитет Башкирии устанавливает обстоятельства пожара, в котором погибли два человека. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Трагедия случилась сегодня утром, 9 марта, частном бревенчатом одноэтажном доме на улице переулок Речной в селе Юлдашево Учалинского района. Когда начался пожар, в строении находились пожилые супруги, их сын и дочь. Во время тушения пожарные обнаружили тела 87-летнего мужчины и его 57-летней дочери. 55-летний сын успел выбежать из дома и обратиться за помощью. Поиски 91-летней женщины все еще продолжаются.

В настоящее время специалисты проводят осмотр места происшествия, идет опрос очевидцев. Согласно предварительным данным, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.