Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии ночью 9 марта

фото: МЧС РБ

Ночью 9 марта при пожаре в жилом доме в Учалинском районе Башкирии погибли два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел на Речном переулке в селе Юлдашево. Там загорелся бревенчатый дом и летний нежилой домик.

– На место незамедлительно выехали силы и средства МЧС России, добровольной пожарной команды села Уразово и другие экстренные службы, – передали в ведомстве. – На тушение были поданы огнетушащие вещества, открытое горение ликвидировано.

Во время проливки и разбора конструкций сгоревших зданий спасатели обнаружили тела двоих погибших взрослых. Их пол и личности устанавливаются. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС и эксперт пожарной лаборатории.