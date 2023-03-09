В Башкирии простились с погибшим в СВО 23-летним Александром Кузьминым

фото: vk.com // Артур Зарипов

Сегодня, 9 марта, в селе Малый Седяк Бижбулякского района Башкирии простились с 23-летним Александром Кузьминым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципалитета Артур Зарипов. По его словам, боец погиб 23 февраля – в собственный день рождения.

– Погиб, спасая раненных боевых товарищей. Погиб геройски, как настоящий защитник Отечества, – написал чиновник.

Он выразил соболезнования родителям и близким погибшего.

Напомним, на днях в Давлекановском районе Башкирии состоялась церемония прощания с рядовым Рустамом Фаткуллиным. Он так же погиб в СВО.