В Башкирии простились погибшим в СВО рядовым Рустамом Фаткуллиным

Фото: vk.com/ilgis_muhamedzyanov

В Давлекановском районе Башкирии простились погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Рустамом Фаткуллиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Ильгиз Мухамедзянов.

Рустам Нургалиевич родился в селе Новоаккулаево. Павшего военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества, который в ходе церемония прощания вручили его матери.

– Искренние слова соболезнования родным и близким! Вечная память! – написал в своей публикации Мухамедзянов.

Напомним, недавно в Белорецком районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной старшим лейтенантом, командиром танкового взвода Данилом Даутовым. Его не стало в собственный день рождения.